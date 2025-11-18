Lecture La guerre de cent ans dans les Grands Lacs Amiens

Lecture La guerre de cent ans dans les Grands Lacs

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Colette Braeckman.

Une parole engagée et accessible pour mieux comprendre une réalité complexe.

Journaliste belge et grande connaisseuse de l’Afrique centrale et du Rwanda, Colette Braeckman revient sur La guerre de cent ans dans la région des Grands Lacs, une guerre dont les racines s’enfoncent profondément dans le passé colonial. Ni cours d’histoire, ni reportage brut, cette conférence est un récit nourri par des décennies de terrain. A travers son regard de reporter, elle explore les origines du génocide rwandais, les frontières dessinées à la règle, le poids du passé colonial, et les conséquences toujours vives au Nord-Kivu aujourd’hui.

Mardi 18 novembre, 18h, entrée libre, durée 1h.

Lundi 17 novembre à 19h projection d’un film en partenariat avec le FIFAM, dans le cadre d’une carte blanche donnée à l’artiste Rwandais Cédric Mizero.

CONFERENCE/FILM

Colette Braeckman.

Une parole engagée et accessible pour mieux comprendre une réalité complexe.

Journaliste belge et grande connaisseuse de l’Afrique centrale et du Rwanda, Colette Braeckman revient sur La guerre de cent ans dans la région des Grands Lacs, une guerre dont les racines s’enfoncent profondément dans le passé colonial. Ni cours d’histoire, ni reportage brut, cette conférence est un récit nourri par des décennies de terrain. A travers son regard de reporter, elle explore les origines du génocide rwandais, les frontières dessinées à la règle, le poids du passé colonial, et les conséquences toujours vives au Nord-Kivu aujourd’hui.

Mardi 18 novembre, 18h, entrée libre, durée 1h.

Lundi 17 novembre à 19h projection d’un film en partenariat avec le FIFAM, dans le cadre d’une carte blanche donnée à l’artiste Rwandais Cédric Mizero.

CONFERENCE/FILM .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Colette Braeckman.

A committed and accessible voice for a better understanding of a complex reality.

Belgian journalist and expert on Central Africa and Rwanda, Colette Braeckman revisits The Hundred Years’ War in the Great Lakes region, a war whose roots run deep in the colonial past. Neither a history lesson nor a crude report, this lecture is a narrative nourished by decades of fieldwork. Through the eyes of a reporter, she explores the origins of the Rwandan genocide, the borders drawn by ruler, the weight of the colonial past, and the consequences still vivid in North Kivu today.

Tuesday November 18, 6pm, free admission, duration 1h.

Monday November 17, 7pm screening of a film in partnership with FIFAM, as part of a carte blanche given to Rwandan artist Cédric Mizero.

CONFERENCE/FILM

German :

Colette Braeckman.

Ein engagiertes und zugängliches Wort, um eine komplexe Realität besser zu verstehen.

Colette Braeckman, belgische Journalistin und profunde Kennerin Zentralafrikas und Ruandas, blickt zurück auf den Hundertjährigen Krieg in der Region der Großen Seen, einen Krieg, dessen Wurzeln tief in der kolonialen Vergangenheit liegen. Weder Geschichtsunterricht noch rohe Reportage, dieser Vortrag ist eine Erzählung, die von jahrzehntelangen Feldforschungen genährt wird. Durch ihren Blick als Reporterin erforscht sie die Ursprünge des Völkermords in Ruanda, die mit dem Lineal gezogenen Grenzen, die Last der kolonialen Vergangenheit und die noch heute lebendigen Folgen in Nord-Kivu.

Dienstag, 18. November, 18 Uhr, freier Eintritt, Dauer 1 Stunde.

Montag, 17. November, 19 Uhr Filmvorführung in Partnerschaft mit dem FIFAM, im Rahmen einer Carte blanche für den ruandischen Künstler Cédric Mizero.

KONFERENZ/FILM

Italiano :

Colette Braeckman.

Un approccio impegnato e accessibile alla comprensione di una realtà complessa.

Giornalista belga ed esperta di Africa centrale e Ruanda, Colette Braeckman ripercorre la guerra dei cent’anni nella regione dei Grandi Laghi, una guerra le cui radici affondano nel passato coloniale. Questa conferenza non è una lezione di storia né un crudo resoconto, ma una narrazione informata da decenni di lavoro sul campo. Attraverso gli occhi di una reporter, l’autrice esplora le origini del genocidio ruandese, i confini tracciati dal dominio, il peso del passato coloniale e le conseguenze ancora vive nel Nord Kivu.

Martedì 18 novembre, ore 18.00, ingresso libero, durata 1 ora.

Lunedì 17 novembre, alle 19.00, proiezione di un film in collaborazione con il FIFAM, nell’ambito di una carta bianca concessa all’artista ruandese Cédric Mizero.

CONFERENZA/FILM

Espanol :

Colette Braeckman.

Un enfoque comprometido y accesible para comprender una realidad compleja.

Periodista belga y experta en África Central y Ruanda, Colette Braeckman repasa La Guerra de los Cien Años en la región de los Grandes Lagos, una guerra cuyas raíces se hunden en el pasado colonial. Esta conferencia no es una lección de historia ni un crudo reportaje, sino una narración basada en décadas de trabajo de campo. A través de los ojos de una reportera, explora los orígenes del genocidio ruandés, las fronteras trazadas por el dominio, el peso del pasado colonial y las consecuencias aún vivas hoy en Kivu del Norte.

Martes 18 de noviembre, 18.00 h, entrada gratuita, duración 1 hora.

Lunes 17 de noviembre, a las 19.00 h, proyección de una película en colaboración con el FIFAM, en el marco de una carta blanca concedida al artista ruandés Cédric Mizero.

CONFERENCIA/PELÍCULA

L’événement Lecture La guerre de cent ans dans les Grands Lacs Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par OT D’AMIENS