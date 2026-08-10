Lecture La mécanique du monde Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Lecture La mécanique du monde
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 20:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Avec Stéphane Rosière
À l’occasion de la parution de son recueil de nouvelles La mécanique du monde , Stéphane Rosière propose une lecture de plusieurs textes.
Les quatorze nouvelles du recueil mettent en scène des personnages confrontés à des apparitions déstabilisantes, des logiques qui les dépassent, des comportements inhumains ou des crimes qui les hantent. Face à ces événements, tous cherchent à résister et à trouver une issue.
Poète, nouvelliste et romancier, Stéphane Rosière a longtemps mené une carrière universitaire de géographe avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, de nombreuses nouvelles publiées en revue et de plusieurs romans. .
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Lecture La mécanique du monde Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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