Lecture La mécanique du monde Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Lecture La mécanique du monde

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 20:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Avec Stéphane Rosière

À l’occasion de la parution de son recueil de nouvelles La mécanique du monde , Stéphane Rosière propose une lecture de plusieurs textes.

Les quatorze nouvelles du recueil mettent en scène des personnages confrontés à des apparitions déstabilisantes, des logiques qui les dépassent, des comportements inhumains ou des crimes qui les hantent. Face à ces événements, tous cherchent à résister et à trouver une issue.

Poète, nouvelliste et romancier, Stéphane Rosière a longtemps mené une carrière universitaire de géographe avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, de nombreuses nouvelles publiées en revue et de plusieurs romans. .

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Lecture La mécanique du monde Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS