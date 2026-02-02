Lecture La Petite Bonne de Bérénice Pichat Le Fel
Lecture La Petite Bonne de Bérénice Pichat Le Fel dimanche 22 février 2026.
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-22
2026-02-22
Organisée par l’association Autour du Nid
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
English :
Organized by the Autour du Nest association
