Lecture La petite soldate Espace Boris Vian Montluçon mercredi 11 mars 2026.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-03-11 16:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-11 2026-03-14
Texte Mihaela Michailov Mise en jeu Claire Angenot.
Ami, 8 ans, élabore une stratégie pour sauver sa grand-mère très malade.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
English :
Text: Mihaela Michailov Direction: Claire Angenot.
Ami, 8, devises a strategy to save his very ill grandmother.
