Lecture La petite soldate Espace Boris Vian Montluçon

Lecture La petite soldate Espace Boris Vian Montluçon mercredi 11 mars 2026.

Lecture La petite soldate

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 16:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-11 2026-03-14

Texte Mihaela Michailov Mise en jeu Claire Angenot.
Ami, 8 ans, élabore une stratégie pour sauver sa grand-mère très malade.
  .

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18  billetterie@cdntdi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Text: Mihaela Michailov Direction: Claire Angenot.
Ami, 8, devises a strategy to save his very ill grandmother.

L’événement Lecture La petite soldate Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme