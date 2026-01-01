Lecture La puce à l’oreille Place vitoria Angoulême

Lecture La puce à l’oreille

Place vitoria Médiathèque ma campagne Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28 2026-03-21

Un moment tout doux à partager en famille autour d’histoires et comptines pour les tout-petits.

.

Place vitoria Médiathèque ma campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 07 17 angouleme.web@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentle moment to share with the whole family, with stories and rhymes for toddlers.

L’événement Lecture La puce à l’oreille Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême