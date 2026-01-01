Lecture La puce à l’oreille Place vitoria Angoulême
Lecture La puce à l’oreille Place vitoria Angoulême samedi 24 janvier 2026.
Lecture La puce à l’oreille
Place vitoria Médiathèque ma campagne Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-28 2026-03-21
Un moment tout doux à partager en famille autour d’histoires et comptines pour les tout-petits.
Place vitoria Médiathèque ma campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 07 17 angouleme.web@gmail.com
English :
A gentle moment to share with the whole family, with stories and rhymes for toddlers.
