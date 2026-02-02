Lecture Le cahier de Douai d’Arthur Rimbaud Médiathèque Royan
Lecture Le cahier de Douai d’Arthur Rimbaud Médiathèque Royan vendredi 6 mars 2026.
Lecture Le cahier de Douai d’Arthur Rimbaud
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Poèmes, lettres et textes ordonnés et interprétés par Jean-Paul Schintu, comédien
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Poems, letters and texts arranged and performed by Jean-Paul Schintu, actor
