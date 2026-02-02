Lecture Le cahier de Douai d’Arthur Rimbaud Médiathèque Royan

Lecture Le cahier de Douai d’Arthur Rimbaud

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan

Début : 2026-03-06 18:30:00

2026-03-06

Poèmes, lettres et textes ordonnés et interprétés par Jean-Paul Schintu, comédien

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

Poems, letters and texts arranged and performed by Jean-Paul Schintu, actor

