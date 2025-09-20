Lecture « Le murmure des murs » Médiathèque Jacques Ellul Pessac

Lecture « Le murmure des murs » Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Lecture en famille pour les 3/6 ans

Et si les murs pouvaient parler ? Ils nous raconteraient leurs histoires… De lectures en découvertes, partez à la rencontre de leurs secrets racontés par les bibliothécaires de la médiathèque Jacques Ellul. Un moment complice à construire en famille.

Rendez-vous : espace jeunesse de la médiathèque Jacques Ellul.

Médiathèque Jacques Ellul 21 Rue de Camponac, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557936710 http://mediatheque.mairie-pessac.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}]

Envie de découvrir les chemins de l’imaginaire autour d’histoires extraordinaires ? Cette animation est faite pour vous !

