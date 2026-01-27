Lecture Le Printemps des poètes Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Lecture Le Printemps des poètes Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois vendredi 13 mars 2026.

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Dans le cadre du Printemps des Poètes , chacun peut lire un texte de son choix, sur le thème La Liberté, force vive déployée .
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64  bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, everyone can read a text of their choice, on the theme of La Liberté, force vive déployée .

