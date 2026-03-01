Lecture Lectures insensées Amiens

Lecture Lectures insensées

123 Rue de Mercey Amiens Somme

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Plongez dans un univers littéraire décalé avec un florilège d’extraits théâtralisés, fantasques et humoristiques.

Ces lectures donnent vie aux textes les plus surprenants, mêlant absurdité, imagination et rires.

Une parenthèse ludique et poétique, idéale pour se laisser emporter par le plaisir des mots et des situations les plus inattendues.

Sur inscription

English :

Immerse yourself in a quirky literary universe with an anthology of theatrical, whimsical and humorous extracts.

These readings bring the most surprising texts to life, blending absurdity, imagination and laughter.

A playful and poetic interlude, ideal for letting yourself be carried away by the pleasure of words and the most unexpected situations.

Registration required

