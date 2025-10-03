Lecture : Les belles de Halimunda Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Lecture : Les belles de Halimunda Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges vendredi 3 octobre 2025.

Lecture : Les belles de Halimunda Vendredi 3 octobre, 17h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Lecture à voix haute : découvrez Eka Kurniawan

L’Atelier Lire et Dire vous propose une lecture à voix haute d’extraits du roman de l’auteur indonésien Eka Kurniawan. Une belle occasion de plonger dans l’univers de cet écrivain reconnu et de savourer la puissance de ses mots.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie