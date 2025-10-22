Lecture Les coups de cœur de la rentrée Médiathèque André Dhôtel Attigny

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny Ardennes

La librairie Lecture et Confiture viendra vous présenter ses coups de cœur de la rentrée.Rendez-vous à la médiathèque André Dhôtel d’Attigny le 22 octobre de 14h à 15h30

Médiathèque André Dhôtel 21 place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr

English :

The Lecture et Confiture bookshop will be on hand to present its autumn favourites.Meet us at Attigny’s André Dhôtel multimedia library on October 22 from 2pm to 3:30pm

German :

Die Buchhandlung Lecture et Confiture wird Ihnen ihre Favoriten des Herbstes vorstellen.Treffpunkt in der Mediathek André Dhôtel in Attigny am 22. Oktober von 14:00 bis 15:30 Uhr

Italiano :

La libreria Lecture et Confiture sarà presente per presentare i suoi preferiti dell’autunno. Appuntamento alla biblioteca multimediale André Dhôtel di Attigny il 22 ottobre dalle 14.00 alle 15.30

Espanol :

La librería Lecture et Confiture presentará sus favoritos del otoño en la mediateca André Dhôtel de Attigny, el 22 de octubre de 14:00 a 15:30 horas

L’événement Lecture Les coups de cœur de la rentrée Attigny a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme