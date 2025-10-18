Lecture | Les livres c’est bon pour les bébés Saint-Vaast-lès-Mello

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-01 11:00:00

Les livres sont porteurs d’images et de mots. Deux des principaux “outils” des bébés humains pour découvrir leur monde et apprendre à y grandir. C’est pourquoi la médiathèque propose ces temps privilégiés, réservés aux 0-3 ans et leurs accompagnants. Gratuit. Durée: 1h

Les livres sont porteurs d’images et de mots. Deux des principaux “outils” des bébés humains pour découvrir leur monde et apprendre à y grandir.

Ainsi, les adultes leur lisant ces livres à haute voix, décuplent leur plaisir et leur appétit des mots.

C’est pourquoi la médiathèque propose ces temps privilégiés, réservés aux 0-3 ans et leurs accompagnants.

Durée: 1h

Tous les samedis de 10h à 11h. vous arrivez et repartez quand vous voulez.

RDV au Pôle Louise Michel 481 rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Renseignements à la médiathèque au 03 44 27 39 11 ou par mail mediatheque@saintvaastlesmello.fr 0 .

English :

Books are the bearers of images and words. Two of the main ?tools? used by human babies to discover their world and learn to grow into it. That’s why the media library is offering these special times, reserved for 0-3 year olds and their carers. Free admission. Duration: 1 hour

German :

Bücher sind Träger von Bildern und Wörtern. Sie sind zwei der wichtigsten Werkzeuge für Babys, um ihre Welt zu entdecken und zu lernen, darin zu wachsen. Aus diesem Grund bietet die Mediathek diese besonderen Veranstaltungen für Kinder von 0-3 Jahren und ihre Begleitpersonen an. Die Teilnahme ist kostenlos. Dauer: 1 Stunde

Italiano :

I libri sono portatori di immagini e parole. Sono due dei principali strumenti che i bambini utilizzano per scoprire il loro mondo e imparare a crescere. Ecco perché la biblioteca multimediale offre questi momenti speciali, riservati ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro accompagnatori. Ingresso libero. Durata: 1 ora

Espanol :

Los libros son portadores de imágenes y palabras. Son dos de las principales herramientas que utilizan los bebés para descubrir su mundo y aprender a crecer en él. Por eso, la biblioteca multimedia ofrece estos horarios especiales, reservados a los niños de 0 a 3 años y a sus cuidadores. Entrada gratuita. Duración: 1 hora

