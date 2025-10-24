LECTURE LES PAS PERDUES CAFE SANDARAN Marignac
LECTURE LES PAS PERDUES CAFE SANDARAN Marignac vendredi 24 octobre 2025.
LECTURE LES PAS PERDUES
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Lecture de 3 pièces courtes de Léonie Casthel Souffle, Luise, Etape, par Mireille Jung, Oriane Krief et Léonie Casthel.
Participation libre et nécessaire. .
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 51 06
English :
Readings of 3 short plays by Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, by Mireille Jung, Oriane Krief and Léonie Casthel.
German :
Lesung von 3 kurzen Stücken von Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, von Mireille Jung, Oriane Krief und Léonie Casthel.
Italiano :
Letture di 3 brevi opere teatrali di Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, di Mireille Jung, Oriane Krief e Léonie Casthel.
Espanol :
Lecturas de 3 obras cortas de Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, de Mireille Jung, Oriane Krief y Léonie Casthel.
