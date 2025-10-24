LECTURE LES PAS PERDUES CAFE SANDARAN Marignac

CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Lecture de 3 pièces courtes de Léonie Casthel Souffle, Luise, Etape, par Mireille Jung, Oriane Krief et Léonie Casthel.

Participation libre et nécessaire. .

CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 51 06

English :

Readings of 3 short plays by Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, by Mireille Jung, Oriane Krief and Léonie Casthel.

German :

Lesung von 3 kurzen Stücken von Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, von Mireille Jung, Oriane Krief und Léonie Casthel.

Italiano :

Letture di 3 brevi opere teatrali di Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, di Mireille Jung, Oriane Krief e Léonie Casthel.

Espanol :

Lecturas de 3 obras cortas de Léonie Casthel: Souffle, Luise, Etape, de Mireille Jung, Oriane Krief y Léonie Casthel.

