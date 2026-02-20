Lecture Les petites histoires de Louis TARBES Tarbes

Lecture Les petites histoires de Louis

TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-11 10:15:00

fin : 2026-03-11 10:45:00

2026-03-11

Lecture d’albums et comptines pour petites oreilles de 0 à 3 ans

Sur inscription au 05 62 44 38 96

English :

Book readings and nursery rhymes for little ears from 0 to 3 years old

Please register on 05 62 44 38 96

