Lecture Les petites histoires de Louis TARBES Tarbes

TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-03-11 10:15:00
fin : 2026-03-11 10:45:00
2026-03-11
Lecture d’albums et comptines pour petites oreilles de 0 à 3 ans
Sur inscription au 05 62 44 38 96
Book readings and nursery rhymes for little ears from 0 to 3 years old
Please register on 05 62 44 38 96
