Lecture les petites oreilles Amilly
Lecture les petites oreilles Amilly mardi 28 octobre 2025.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-28
Des lectures à haute voix pour les bébés. Séance pour les 3-7 ans.
Retrouvez les bibliothécaires pour des lectures à haute voix dédiées aux plus petits !
Cette séance est dédiée aux plus de 3 ans. Doudous et parents acceptés. Entrée libre, sans réservation. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Reading: little ears
German :
Lesen: Kleine Ohren
Italiano :
Lettura: piccole orecchie
Espanol :
Lectura: orejitas
