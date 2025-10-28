Lecture les petites oreilles Amilly

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

Des lectures à haute voix pour les bébés. Séance pour les 3-7 ans.

Retrouvez les bibliothécaires pour des lectures à haute voix dédiées aux plus petits !

Cette séance est dédiée aux plus de 3 ans. Doudous et parents acceptés. Entrée libre, sans réservation. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

