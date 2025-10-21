Lecture les toutes petites oreilles Amilly

Lecture les toutes petites oreilles

Lecture les toutes petites oreilles Amilly mardi 21 octobre 2025.

Lecture les toutes petites oreilles

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:00:00

Date(s) :
2025-10-21

Lecture les toutes petites oreilles
Des lectures à haute voix pour les bébés. Séance pour les 18-36 mois.
Retrouvez les bibliothécaires pour des lectures à haute voix dédiées aux plus petits !
Une demi-heure de plaisir pour les oreilles. Doudous et parents acceptés.   .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

English :

Reading: little ears

German :

Lesen: die ganz kleinen Ohren

Italiano :

Lettura: orecchie molto piccole

Espanol :

Lectura: orejas muy pequeñas

L’événement Lecture les toutes petites oreilles Amilly a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MONTARGIS