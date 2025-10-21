Lecture les toutes petites oreilles Amilly

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:00:00

2025-10-21

Des lectures à haute voix pour les bébés. Séance pour les 18-36 mois.

Retrouvez les bibliothécaires pour des lectures à haute voix dédiées aux plus petits !

Une demi-heure de plaisir pour les oreilles. Doudous et parents acceptés. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

