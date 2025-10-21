Lecture les toutes petites oreilles Amilly
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:00:00
2025-10-21
Des lectures à haute voix pour les bébés. Séance pour les 18-36 mois.
Retrouvez les bibliothécaires pour des lectures à haute voix dédiées aux plus petits !
Une demi-heure de plaisir pour les oreilles. Doudous et parents acceptés. .
56 Rue des Droits de l'Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Reading: little ears
German :
Lesen: die ganz kleinen Ohren
Italiano :
Lettura: orecchie molto piccole
Espanol :
Lectura: orejas muy pequeñas
