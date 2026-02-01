Lecture ‘Lettres d’Amour’ organisé par Provence Painting et Yves April Salle d’Honneur Mairie Fontvieille Fontvieille

Lecture ‘Lettres d’Amour’ organisé par Provence Painting et Yves April

Mardi 17 février 2026 à partir de 15h. Salle d’Honneur Mairie Fontvieille 8, Rue Marcel Honorat Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Provence Painting et Yves April sont heureux de vous convier à la lecture des ‘Lettres d’Amour’ écrites par des Fontvieillois dans le cadre de l’exposition ‘Inspirations oniriques’

Cette lecture, suivi d’un goûter, aura lieu dans la Salle d’Honneur de la Mairie de Fontvieille .

Salle d’Honneur Mairie Fontvieille 8, Rue Marcel Honorat Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur provencepainting13@gmail.com

English :

Provence Painting and Yves April are delighted to invite you to a reading of “Love Letters” written by residents of Fontvieille as part of the “Dreamlike Inspirations” exhibition.

