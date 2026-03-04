Lecture « L’odeur de Cyprès » — Printemps des Poètes, Musée Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Lecture « L’odeur de Cyprès » — Printemps des Poètes Vendredi 3 avril, 19h00 Musée Marguerite Yourcenar Nord

réservations conseillées // public averti

Lecture musicale du livre « L’odeur de Cyprès » de Sameh Sassi. Sameh y raconte l’histoire d’Ahlem, une jeune fille tunisienne joyeuse, forte et résiliente, portée en musique par Fanny avec la complicité de Baba Azizi.

Attention : ce spectacle comporte la description explicite d’abus sexuels.

Musée Marguerite Yourcenar 55 rue Marguerite Yourcenar 59270 Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 86 87 85 »}, {« type »: « email », « value »: « museeyourcenar@gmail.com »}]

Lecture musicale avec Sameh et Fanny Sassi.