Lecture ludique « Le Goût des Mots » avec Ada Mondès — Printemps des Poètes à Nieppe Mercredi 18 mars, 14h30 Espace Maurice Schumann (Nieppe) Nord

Ada Mondès vous parle du goût des mots au sens figuré mais pas seulement ! La langue a bel et bien du goût et en prendre conscience, c’est la relier au plaisir d’exister et de pouvoir dire ! Une exploration sensorielle, pour des mises en bouche et en oreille qui ravivent la joie de dire, de goûter, et d’être ensemble.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 18 mars à 14h30

Espace Culturel M. Schumann de Nieppe

dès 10 ans || gratuit

infos et résa : 03 20 48 62 50

Espace Maurice Schumann (Nieppe) 1108 rue d'Armentières Nieppe 59850 Pont-de-Nieppe Nord Hauts-de-France

Une rencontre ludique où nous observerons physiologiquement ce qui se passe quand on prononce telle voyelle, telle consonne… et si on le fait en dégustant un bout de chocolat ou un fruit.