Lecture Ma Petite Reine TARBES Tarbes

Lecture de et par Jacques Chauvin

Le Tour de France m’a toujours fasciné. À tel point que de 2001 à 2005, j’ai fait moi-même à vélo mon Tour de France.

Vingt ans plus tard, j’ai imaginé le même Tour avec ma mère et une équipe de petits vieux de son EHPAD.

Le Tour de France, une passion et un espoir à tout âge…

Ma petite Reine , spectacle programmé au Pari en 2020, n’a jamais pu être joué pour cause de Covid.

Cette lecture en constitue une résurgence d’une durée de 30’ environ.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Reading by and about Jacques Chauvin

The Tour de France has always fascinated me. So much so that, from 2001 to 2005, I cycled my Tour de France.

Twenty years later, I imagined the same Tour with my mother and a team of old folks from her nursing home.

The Tour de France, a passion and a hope for all ages?

Ma petite Reine , a show scheduled at Le Pari in 2020, was never performed because of Covid.

This reading is a resurgence, lasting around 30?

