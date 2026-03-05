Lecture Madame de Sévigné et l’affaire Fouquet Montgobert

Lecture Madame de Sévigné et l’affaire Fouquet

Allée du Château Montgobert Aisne

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Le 17 août 1661 à six heures du soir, Fouquet était le roi de France; à deux heures du matin, il n’était plus rien. VOLTAIRE

L’affaire Nicolas Fouquet a suscité nombre de controverses, induit d’innombrables interrogations et… fait couler beaucoup d’encre !

De Madame de Sévigné à Paul Morand en passant par La Fontaine et Alexandre Dumas, nombre de femmes et hommes de lettres ont cru devoir défendre, accuser, ou, à minima, apporter leur commentaire sur le bienfondé ou non de la chute du Surintendant des Finances de Louis XIV qui, arrêté par d’Artagnan en 1661, mourra dix-neuf ans plus tard dans la prison de Pignerol qu’il n’aura pas quittée depuis son arrivée à l’issue de son procès en 1664.

Madame de Sévigné a écrit des lettres passionnantes durant cette période, depuis l’arrestation de Fouquet jusqu’à l’issue de son interminable procès.

C’est elle qui sera notre fil rouge, entrecoupé des textes de ces grands auteurs, témoins ou non de cette période mais qui tous ont loué ou dénoncé l’absolutisme du Roi Soleil .

Plaignez le sort cruel d’un héros malheureux,

Que l’on vit si puissant, et que l’on voit si bas. LA FONTAINE

Allée du Château Montgobert 02600 Aisne Hauts-de-France +33 068364110 zenaide@zenaidedalbufera.com

English :

On August 17, 1661, at six o’clock in the evening, Fouquet was the King of France; at two o’clock in the morning, he was nothing. VOLTAIRE

The Nicolas Fouquet affair has generated a great deal of controversy, raised countless questions and? spilled a lot of ink!

From Madame de Sévigné to Paul Morand, not forgetting La Fontaine and Alexandre Dumas, many women and men of letters have felt compelled to defend, accuse or, at the very least, comment on the merits or otherwise of the downfall of Louis XIV’s Superintendent of Finances, who, arrested by d’Artagnan in 1661, died nineteen years later in the Pignerol prison he had not left since his arrival at the end of his trial in 1664.

Madame de Sévigné wrote some fascinating letters during this period, from Fouquet’s arrest to the end of his interminable trial.

She will be our main theme, interspersed with texts by other great authors, who may or may not have witnessed this period, but who all praised or denounced the absolutism of the Sun King .

Pity the cruel fate of an unfortunate hero,

Whom we live so mighty, and see so low. LA FONTAINE

