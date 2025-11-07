Lecture « Magellan » Jard-sur-Mer
Lecture « Magellan » Jard-sur-Mer vendredi 7 novembre 2025.
Lecture « Magellan »
Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
.
Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture « Magellan » Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral