Lecture marathon de lettres d’amour et autres mots doux

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Un événement coorganisé par la cave poésie et Fréquence Luz en direct du Kairn.

Les amours en tous genres. Voilà ce que défend Love me tender depuis plus de dix ans maintenant.

Love me tender ? La chanson d’Elvis bien sûr mais surtout une performance radiophonique unique au monde, 24h non-stop de direct pour des lectures de lettres d’amour pas que.

De la chanson, des témoignages, des prises de paroles, des rencontres et autres surprises autour de la thématique du LOVE seront produites en public, enregistrées par Fréquence Luz et diffusées pendant l’évènement.

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

English :

An event co-organized by the Cave Poésie and Fréquence Luz, live from the Kairn.

Love of all kinds. That’s what Love me tender has been defending for over ten years now.

Love me tender? The Elvis song, of course, but above all a radio performance unique in the world, 24 hours non-stop live for readings of love letters and more.

Songs, testimonials, talks, encounters and other surprises around the theme of LOVE will be produced in public, recorded by Fréquence Luz and broadcast during the event.

