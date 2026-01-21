Lecture Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte

En partenariat avec le Musée-Atelier de l’Imprimerie, dans le cadre de l’exposition Du Sol au cielChantal Bidet fera la lecture d’un texte de l’artiste Mikio Watanabé qui expose à la médiathèque et au Musée-Atelier de l’Imprimerie, dans la salle d’exposition de la médiathèque.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



