Lecture médiévale Perceval ou le conte du Graal Place Littré Avranches

Perceval, jeune paysan gallois est décidé à s’initier à l’art de la Chevalerie. Il part frotter sa naïveté sauvage à l’usage du monde. Le jour où il voit passer devant lui un Graal (récipient) vide, il ne pose pas la question de sa provenance, ni de sa destination. Tu n’as pas su saisir la Fortune quand tu l’as trouvée ! , lui sera-t-il reproché. De cette faute de mutisme, il devra chercher à se défaire, et c’est en rencontrant un ermite qui se révèle être son oncle, qu’il comprendra le sens de sa vie, trouvera la paix, et approchera l’énigme du Graal.

A partir de 10 ans

Lecture programmée dans le cadre de Mont & Merveilles, événement impulsé dans la baie par l’Etablissement public national du Mont Saint Michel en coordination avec la Ville d’Avranches avec le soutien de l’agglomération Mont Saint Michel Normandie. .

