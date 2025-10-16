Lecture mise en espace Bibliothèque Multimédia Guéret

Lecture mise en espace Bibliothèque Multimédia Guéret jeudi 16 octobre 2025.

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

Lecture mise en espace de Etre humain d’Emmanuel Darley, par la classe d’Art dramatique du Conservatoire départemental Emile Goué. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

