Lecture mise en scène à l'Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

samedi 26 juillet 2025

Lecture mise en scène à l’Abbaye de Grestain

2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Début : 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-26 2025-07-27

Erasme

La complainte de la paix

(Version abrégée)

Avec Lorena Felei et Nicolas Wapler

Erasme s’interroge sur le fléau qui, depuis toujours, meurtrit l’humanité.

Il convoque la Paix elle-même pour lui poser la question :

Pourquoi la guerre ?

2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Lecture mise en scène à l’Abbaye de Grestain

Erasmus

« The lament of peace »

(Abridged version)

With Lorena Felei and Nicolas Wapler

Erasmus wonders about the scourge that has always plagued humanity.

He summons Peace herself to ask the question: « Why war?

« Why war?

German :

Erasmus

« Die Klage des Friedens »

(gekürzte Fassung)

Mit Lorena Felei und Nicolas Wapler

Erasmus fragt nach der Geißel, die die Menschheit schon immer geplagt hat.

Er ruft den Frieden selbst herbei, um ihm die Frage zu stellen…:

« Warum Krieg? »

Italiano :

Erasmo

« Il lamento della pace

(Versione abbreviata)

Con Lorena Felei e Nicolas Wapler

Erasmo si interroga sul flagello che da sempre affligge l’umanità.

Convoca la Pace stessa per porre la domanda: « Perché la guerra?

« Perché la guerra?

Espanol :

Erasmo

« El lamento de la paz

(Versión abreviada)

Con Lorena Felei y Nicolas Wapler

Erasmo se pregunta por la plaga que siempre ha asolado a la humanidad.

Convoca a la propia Paz para preguntarle: « ¿Por qué la guerra?

« ¿Por qué la guerra?

