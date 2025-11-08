Lecture Monfreid, ami des artistes Le Blanc

Lecture Monfreid, ami des artistes

Samedi 2025-11-08 17:00:00

Lecture en musique

La Médiathèque intercommunale du Blanc accueille nos amis de l’association ingrandaise Henry de Monfreid, pour une lecture intitulée Monfreid, ami des artistes

Lecture à deux voix par Amélie Hanot et Martine Tissier, accompagnées au piano par Boris Marie. .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

English :

Reading to music

German :

Lesen mit Musik

Italiano :

Leggere la musica

Espanol :

Leer con música

