Lecture Monfreid, ami des artistes Le Blanc
Lecture Monfreid, ami des artistes Le Blanc samedi 8 novembre 2025.
Lecture Monfreid, ami des artistes
Place René Thimel Le Blanc Indre
Début : Samedi 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Lecture en musique
La Médiathèque intercommunale du Blanc accueille nos amis de l’association ingrandaise Henry de Monfreid, pour une lecture intitulée Monfreid, ami des artistes
Lecture à deux voix par Amélie Hanot et Martine Tissier, accompagnées au piano par Boris Marie. .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
English :
Reading to music
German :
Lesen mit Musik
Italiano :
Leggere la musica
Espanol :
Leer con música
