Lecture « Morceaux de vie » Médiathèque municipale Colette Montmoreau

Lecture « Morceaux de vie » Médiathèque municipale Colette Montmoreau mercredi 8 octobre 2025.

Lecture « Morceaux de vie »

Médiathèque municipale Colette Avenue d’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Dans le cadre de la Fête de la Science.

.

Médiathèque municipale Colette Avenue d’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91

English : Lecture « Morceaux de vie »

As part of the Science Festival.

German : Lecture « Morceaux de vie »

Im Rahmen der Fête de la Science.

Italiano : Lecture « Morceaux de vie »

Nell’ambito della Festa della Scienza.

Espanol : Lecture « Morceaux de vie »

En el marco de la Fiesta de la Ciencia.

L’événement Lecture « Morceaux de vie » Montmoreau a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente