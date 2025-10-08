Lecture « Morceaux de vie » Médiathèque municipale Colette Montmoreau
Lecture « Morceaux de vie » Médiathèque municipale Colette Montmoreau mercredi 8 octobre 2025.
Lecture « Morceaux de vie »
Médiathèque municipale Colette Avenue d’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Dans le cadre de la Fête de la Science.
.
Médiathèque municipale Colette Avenue d’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91
English : Lecture « Morceaux de vie »
As part of the Science Festival.
German : Lecture « Morceaux de vie »
Im Rahmen der Fête de la Science.
Italiano : Lecture « Morceaux de vie »
Nell’ambito della Festa della Scienza.
Espanol : Lecture « Morceaux de vie »
En el marco de la Fiesta de la Ciencia.
L’événement Lecture « Morceaux de vie » Montmoreau a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente