Lecture musicale « A la ligne » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 14 mars, 15h30

Gratuit, réservation conseillée

C’est l’histoire d’un homme qui cherche du travail et qui va à l’usine. C’est l’histoire d’un ouvrier, de ses gestes répétitifs, de sa fatigue, de ses rêves.

C’est l’histoire d’un homme qui tient, qui y va, qui y retourne, et qui s’accroche à des chansons et à des souvenirs de lecture et d’enfance. C’est l’histoire d’un homme qui écrit, au retour de l’usine, comme on écrit des lettres d’amour. Cette lecture est un hommage à Joseph Ponthus et à son roman bouleversant A la ligne : feuillets d’usine (La Table ronde, 2012).

Lecture : Clotilde de Brito / Musique : Arnaud Samson

Lecture co-organisée avec La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne et La Cabane à lire dans le cadre de « Thé, café et poésie » 2026 ainsi que du « Printemps des poètes » 2026.

Début : 2026-03-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T16:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-musicale-a-la-ligne

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



