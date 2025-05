Lecture musicale à l’Art en Partage – L’Art en partage Vertheuil, 18 mai 2025 18:00, Vertheuil.

Gironde

L’Art et la littérature s’invitent à l’Art en Partage, qui va accueillir pour l’occasion Alain Bourgasser, auteur du recueil de nouvelles médocaines « Esteys 2 ».

Cette séance de lecture et de dédicace sera accompagnée par la musique de la flûtiste Marion Aatz et l’altiste Alexandre Berthelin.

Un verre de l’amitié sera proposé pour finir cette journée en beauté !

Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’oeuvres d’artistes médocains. .

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

