Informations pratiques

Badecon-le-Pin

Lecture musicale A Mon Bon Ange

34 Route du Pont Noir Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 20:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir la correspondance entre George Sand et son fils Maurice Sand lors d’une lecture musicale.

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34 Route du Pont Noir Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 55 91 31

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English :

Come discover the correspondence between George Sand and her son Maurice Sand during a musical reading.

L’événement Lecture musicale A Mon Bon Ange Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse