Lecture musicale A Mon Bon Ange Badecon-le-Pin
mardi 11 août 2026 · Badecon-le-Pin
Informations pratiques
Badecon-le-Pin
Lecture musicale A Mon Bon Ange
34 Route du Pont Noir Badecon-le-Pin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 20:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez découvrir la correspondance entre George Sand et son fils Maurice Sand lors d’une lecture musicale.
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34 Route du Pont Noir Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 55 91 31
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English :
Come discover the correspondence between George Sand and her son Maurice Sand during a musical reading.
L’événement Lecture musicale A Mon Bon Ange Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse