Lecture musicale à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye vendredi 5 décembre 2025.
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
Gratuit
Vendredi 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Votre médiathèque s’anime !
Lecture musicale à Savigny-sur-Braye. Lecture d’extraits de livres policiers par les bibliothécaires mis en mise en musique par l’Ecole de musique Territoires vendômois. Public adulte. .
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr
English :
Your media library comes alive!
German :
Ihre Mediathek wird lebendig!
Italiano :
La vostra mediateca prende vita!
Espanol :
¡Tu mediateca cobra vida!
