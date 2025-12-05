Lecture musicale à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Lecture musicale à Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00

Votre médiathèque s’anime !

Lecture musicale à Savigny-sur-Braye. Lecture d’extraits de livres policiers par les bibliothécaires mis en mise en musique par l’Ecole de musique Territoires vendômois. Public adulte. .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Your media library comes alive!

German :

Ihre Mediathek wird lebendig!

Italiano :

La vostra mediateca prende vita!

Espanol :

¡Tu mediateca cobra vida!

