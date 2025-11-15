Lecture musicale Abdellatif Laâbi et Lola Malique Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Lecture musicale Abdellatif Laâbi et Lola Malique Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 15 novembre 2025.

Abdellatiff Laâbi

Abdellatif Laâbi est né

en 1942, à Fès (Maroc). Il crée en 1966 la revue SOUFFLES qui jouera un rôle

considérable dans le renouvellement culturel au Maghreb. Son opposition

intellectuelle au régime lui vaut d’être emprisonné pendant huit ans. Libéré en

1980, il s’exile en France en 1985. Depuis, il vit en banlieue parisienne. Son

vécu est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre,

essais, livres pour la jeunesse). Il a obtenu le prix Goncourt

de la poésie en 2009, le Grand Prix de la francophonie de l’Académie française

en 2011, le prix Mahmoud Darwich pour la création et la liberté en 2020. Ses œuvres sont traduites

dans un nombre grandissant de langues. En

plus de sa production, il a traduit de l’arabe plusieurs auteurs contemporains et

publié des anthologies dont la dernière Y a-t-il une vie avant mort ?

a été consacrée à la poésie gazaouie d’aujourd’hui.

Lola Lalique

Après quinze années de conservatoire, Lola

Malique obtient en 2016 un Master de violoncelle classique à la Haute

École de Musique de Lausanne. Artiste et performeuse de renommée

internationale, elle se produit en solo au Brésil en 2017 puis au Maroc en 2018

où elle a été artiste en résidence à l’Institut Français. Elle accompagne au

violoncelle l’écrivain Abdellatif Laâbi, la poète Hélène Dorion,

Jean-Baptiste Andrea, Rim Battal… Elle compose notamment la musique du

spectacle de Yoann Bourgeois

« La Mécanique de l’Histoire » au Panthéon dans le

cadre du Théâtre de la Ville. En mai 2019 Lola Malique sort son premier

album, le concert de sortie se tient à la Basilique de Saint-Denis en

étroite collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux. Elle se

produit en solo ou en compagnie d’artistes poètes, écrivains, musiciens,

circassiens, danseurs et comédiens en France et à travers le monde (Portugal,

Allemagne, Suisse, Belgique, Taiwan…).

Abdellatif Laâbi lira une sélection de ses poèmes. Il sera accompagné à la contrebasse par la musicienne Lola Malique. Un entretien avec le poète sur son parcours, son oeuvre et sa vie aura lieu après la lecture. Ce spectacle fait partie de la programmation du Festival « Paris en Toutes Lettres » organisé par la Maison de la Poésie.

Le samedi 15 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

01 44 78 55 20

Tout public.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR