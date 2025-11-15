Lecture musicale Abdellatif Laâbi et Lola Malique Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Lecture musicale Abdellatif Laâbi et Lola Malique Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 15 novembre 2025.
Abdellatiff Laâbi
Abdellatif Laâbi est né
en 1942, à Fès (Maroc). Il crée en 1966 la revue SOUFFLES qui jouera un rôle
considérable dans le renouvellement culturel au Maghreb. Son opposition
intellectuelle au régime lui vaut d’être emprisonné pendant huit ans. Libéré en
1980, il s’exile en France en 1985. Depuis, il vit en banlieue parisienne. Son
vécu est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre,
essais, livres pour la jeunesse). Il a obtenu le prix Goncourt
de la poésie en 2009, le Grand Prix de la francophonie de l’Académie française
en 2011, le prix Mahmoud Darwich pour la création et la liberté en 2020. Ses œuvres sont traduites
dans un nombre grandissant de langues. En
plus de sa production, il a traduit de l’arabe plusieurs auteurs contemporains et
publié des anthologies dont la dernière Y a-t-il une vie avant mort ?
a été consacrée à la poésie gazaouie d’aujourd’hui.
Lola Lalique
Après quinze années de conservatoire, Lola
Malique obtient en 2016 un Master de violoncelle classique à la Haute
École de Musique de Lausanne. Artiste et performeuse de renommée
internationale, elle se produit en solo au Brésil en 2017 puis au Maroc en 2018
où elle a été artiste en résidence à l’Institut Français. Elle accompagne au
violoncelle l’écrivain Abdellatif Laâbi, la poète Hélène Dorion,
Jean-Baptiste Andrea, Rim Battal… Elle compose notamment la musique du
spectacle de Yoann Bourgeois
« La Mécanique de l’Histoire » au Panthéon dans le
cadre du Théâtre de la Ville. En mai 2019 Lola Malique sort son premier
album, le concert de sortie se tient à la Basilique de Saint-Denis en
étroite collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux. Elle se
produit en solo ou en compagnie d’artistes poètes, écrivains, musiciens,
circassiens, danseurs et comédiens en France et à travers le monde (Portugal,
Allemagne, Suisse, Belgique, Taiwan…).
Abdellatif Laâbi lira une sélection de ses poèmes. Il sera accompagné à la contrebasse par la musicienne Lola Malique. Un entretien avec le poète sur son parcours, son oeuvre et sa vie aura lieu après la lecture. Ce spectacle fait partie de la programmation du Festival « Paris en Toutes Lettres » organisé par la Maison de la Poésie.
Le samedi 15 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
01 44 78 55 20
Tout public.
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR