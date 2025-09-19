Lecture musicale Affections, par la Cie Paroles en l’air Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Lecture musicale Affections, par la Cie Paroles en l’air

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Affections est la rencontre entre deux univers celui d’Isabelle L’Helgoual’ch, poète, comédienne et de Guillaume Lagger, musicien, compositeur.

Affections est un dialogue où l’improvisation, forme puissante de l’instant présent est jubilatoire dans la langue ou la musique…

En effet, chaque représentation est unique, le langage vivant résonne avec l’intention forte de donner à entendre, d’être en présence et dans l’adresse directe avec les mots, la musique…

Les textes écrits par Isabelle avec trois autres auteurs et autrices: Soizic Kaltex, Denis Péan, Momette. Des préoccupations communes de la tribu, où la beauté du monde est exprimée. Un pas de côté, un pas grand chose qui vaut de l’or; ici nos humanités sont humbles, simples, quelquefois bousculées…

Guillaume a le goût des langues poétiques et donne vie aux conversations avec ses compositions et improvisations au guembri (un instrument de musique à cordes pincées des Gnaouas) et à l’harmonica, accompagnés de ses loopers. Des textures sonores, et un souffle sensible qui tisse une ambiance au diapason du texte ou en contre point.

Soirée au chapeau , prix libre et généreux. réservation fortement conseillée. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

