LECTURE MUSICALE ALBERT CAMUS SUR LES RIVES DE LA MÉDITERRANÉE Fouzilhon

Les textes choisis témoignent de la quête sensible et sincère d’Albert Camus d’atteindre un certain état de présence et d’être au monde. Ces écrits honorent la simplicité, et portent en eux dans un même temps, toute la richesse du monde celle de la nature et celle du regard de celui qui sait voir.

Plein tarif 14€ -Réduit 10€. de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation.

Les textes choisis témoignent de la quête sensible et sincère d’Albert Camus d’atteindre un certain état de présence et d’être au monde. Ces écrits honorent la simplicité, et portent en eux dans un même temps, toute la richesse du monde celle de la nature, et celle du regard de celui qui sait voir. Cette lecture en musique se veut célébrer, grâce aux mots de Camus, la préciosité de chaque instant de la vie. Nous marcherons donc dans ses pas et avec ses yeux, de Tipaza en Algérie, au cloître de San Francesco en Italie, jusqu’aux ruines antiques grecques, dans ces lieux sacrés et hors du temps où l’homme peut se retrouver s’il sait se poser un instant et ressentir…

On se croit retranché du monde mais il suffit qu’un olivier se dresse dans la poussière dorée, il suffit de quelques plages éblouissantes sous le soleil du matin, pour qu’on sente en soi fondre cette résistance.

The selected texts bear witness to Albert Camus’ sensitive and sincere quest to achieve a certain state of presence and being in the world. These writings honor simplicity, and at the same time convey all the richness of the world: the richness of nature, and the richness of the gaze of those who know how to see.

