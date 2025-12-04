Lecture musicale Alex Brossard Komierowski La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Lecture musicale Alex Brossard Komierowski La baleine à bascule Piégut-Pluviers jeudi 8 janvier 2026.
Lecture musicale Alex Brossard Komierowski
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Alex est paysan (de la ferme de la Mérandière, à Roussines), éclairagiste, marionnettiste (compagnie Castelovska), et désormais écrivain. Le feu ne dit jamais Assez , son premier livre, vient d’être édité et lui donne l’occasion d’une lecture musicale signature à la Baleine.
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91
English : Lecture musicale Alex Brossard Komierowski
Alex is a farmer (from the Mérandière farm in Roussines), a lighting designer, a puppeteer (Castelovska company), and now a writer. Le feu ne dit jamais Assez , his first book, has just been published and gives him the opportunity of a musical reading/signing at La Baleine.
