Lecture musicale Alex Brossard Komierowski La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Lecture musicale Alex Brossard Komierowski

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Alex est paysan (de la ferme de la Mérandière, à Roussines), éclairagiste, marionnettiste (compagnie Castelovska), et désormais écrivain. Le feu ne dit jamais Assez , son premier livre, vient d’être édité et lui donne l’occasion d’une lecture musicale signature à la Baleine.

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Lecture musicale Alex Brossard Komierowski

Alex is a farmer (from the Mérandière farm in Roussines), a lighting designer, a puppeteer (Castelovska company), and now a writer. Le feu ne dit jamais Assez , his first book, has just been published and gives him the opportunity of a musical reading/signing at La Baleine.

