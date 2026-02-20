Lecture musicale Maison des Arts Allonnes

Lecture musicale

Maison des Arts 18, rue Georges Bizet Allonnes

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

2026-03-20

Lectures par les bibliothécaires et le comédien Christian Brouard (Pérenne cie). Accompagnement musical par Nathalie Tomczyk (violon et chant) et Jonathan Arnould (percussions).

Cette lecture est proposée par la médiathèque Louise-Michel, la Pérenne compagnie, la Micro-Folie et l’Etablissement d’enseignement artistique. .

English :

