Lecture musicale animée Vicq-sur-Breuilh

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Lecture musicale animée par l’oeil écoute au Vieux Château. Trois âges, trois voix, une vie. L’Œil écoute présente Trois âges d’Odin Leroux. Le spectacle Trois âges est un texte d’Odin Leroux (Gilles Denizot), écrit à partir d’une idée originale la conversation d’un personnage avec lui-même à trois âges différents, vingt, quarante, et soixante ans.

Trois comédiens, trois personnages (lecteurs, chanteurs). 20 ans, Alain Nocus ; 40 ans, Eric Chartier ; 60 ans, Francis Facon. Au piano et au chant Marie-Mélanie Pavie .

Le Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 32 45 contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

