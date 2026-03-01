Lecture musicale au conservatoire Centre Culturel Athanor Guérande

Lecture musicale au conservatoire

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-19 17:30:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

2026-03-19

Rendez-vous à l’espace jeunesse du centre culturel Athanor pour une lecture musicale proposée par le Conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo.

Pour la deuxième année consécutive, deux musiciennes mettent en musique l’album Dans l’Herbe de Komato Sakaï et Yukiko Kato, au rythme des violons, de la guitare et de petites percussions.

Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés (familles et assistants maternels).

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

La Semaine Nationale de la Petite Enfance se tiendra du 14 au 21 mars 2026. Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance.

Cette 13ᵉ édition a pour thème Des équilibres une invitation à accueillir le mouvement, le tâtonnement et ces petits déséquilibres qui nourrissent la confiance et la curiosité des enfants… comme des adultes.

À Guérande des ateliers dédiés aux 0-6 ans sont proposés aux familles en mettant en lumière les acteurs petite enfance du territoire. .

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 12 50

