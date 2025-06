Lecture musicale au presbytère de Loubressac – Loubressac 12 septembre 2025 18:00

Cette lecture musicale propose un voyage poétique et musical autour de l’œuvre de William Merwin et des textes anciens occitans. L’ensemble vocal De Caelis, dirigé par Laurence Brisset, interprétera L’Offrande ou le cœur d’amour épris , ponctué par les lectures d’Éric Louviot. Un moment suspendu dans un lieu chargé d’histoire.

– 18h Lecture musicale par Éric Louviot

– Interprétation musicale par l’ensemble De Caelis sous la direction de Laurence Brisset

– Verre de l’amitié offert en fin de soirée 15 .

Presbytère

Loubressac 46130 Lot Occitanie

English :

This musical reading offers a poetic and musical journey around the work of William Merwin and ancient Occitan texts. The De Caelis vocal ensemble, directed by Laurence Brisset, will perform « L?Offrande ou le c?ur d?amour épris », punctuated by readings by Éric Louviot. A moment suspended in a place steeped in history.

German :

Diese musikalische Lesung bietet eine poetische und musikalische Reise rund um William Merwins Werk und alte okzitanische Texte. Das Vokalensemble De Caelis unter der Leitung von Laurence Brisset wird « L’Offrande ou le c?ur d’amour épris » vortragen, begleitet von Lesungen von Éric Louviot. Ein Moment der Stille an einem geschichtsträchtigen Ort.

Italiano :

Questo reading musicale propone un viaggio poetico e musicale intorno all’opera di William Merwin e ad antichi testi occitani. L’ensemble vocale De Caelis, diretto da Laurence Brisset, eseguirà « L’Offrande ou le c’ur d’amour épris », scandito dalle letture di Éric Louviot. Un momento sospeso in un luogo ricco di storia.

Espanol :

Esta lectura musical propone un viaje poético y musical en torno a la obra de William Merwin y antiguos textos occitanos. El conjunto vocal De Caelis, dirigido por Laurence Brisset, interpretará « L’Offrande ou le cœur d’amour épris », puntuado por lecturas de Éric Louviot. Un momento suspendido en un lugar cargado de historia.

