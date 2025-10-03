Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le Salon des P’Tea Chats organise une lecture musicale de la nouvelle de Rudyard Kipling « Le chat qui s’en va tout seul ».

L’entrée est gratuite (consommation obligatoire). Une quête à la fin de la lecture sera proposée au profit de l’Association Naé-Nutti les chats de la maison brûlée. .

Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com

