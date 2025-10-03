Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre
Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats Salon des P’tea Chats Le Havre vendredi 3 octobre 2025.
Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Le Salon des P’Tea Chats organise une lecture musicale de la nouvelle de Rudyard Kipling « Le chat qui s’en va tout seul ».
L’entrée est gratuite (consommation obligatoire). Une quête à la fin de la lecture sera proposée au profit de l’Association Naé-Nutti les chats de la maison brûlée. .
Salon des P’tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 60 22 96 lesalondespteachats@gmail.com
English : Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture musicale au Salon des P’Tea Chats Le Havre a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie