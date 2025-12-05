Lecture musicale avec la poétesse Nour Cadour Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

L’association EMA (Etudiants pour le Monde Arabe) Sorbonne Nouvelle vous convie à une immersion dans la poésie arabe sur le thème du cheminement émotionnel.

Les poèmes sont issus du recueil en langue française Bayt ou Habiter le poème de Nour Cadour, traduit en arabe par Moez Awled Ahmed, à paraître aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune en décembre 2025.

Accompagnée par le joueur de luth oriental Hedi Nasserdine, cette lecture musicale explore la double signification du mot « bayt » : le vers d’un poème et la maison. Vous serez invités à voyager à travers vos propres bâtisses intérieures ; de pièce en pièce, entre racines, émotions et lumière intime.

Une traversée poétique où chaque maison devient poème, et chaque poème, un lieu à habiter.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

