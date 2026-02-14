Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets – 12 avril, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans

Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets – 12 avril Dimanche 12 avril, 16h00 Les Trois Maillets Monument Historique. Loiret

Billetterie officielle : Hormur (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre une expérience unique avec la Lecture musicale aux Trois Maillets à Orléans. Dans le cadre intimiste d’un lieu chargé d’histoire, Sarah Jalabert et Giovanni Licata vous invitent à découvrir l’histoire captivante de Clarisse, une comédienne confrontée aux secrets de famille. Mêlant narration, jeu théâtral et musique, ce spectacle pluridisciplinaire vous emportera dans un tourbillon d’émotions et de découvertes. Un moment rare où l’art prend vie devant vous, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Ne manquez pas cette occasion de partager un instant privilégié avec l’artiste et de soutenir la création artistique locale. 12/04/2026 Les Trois Maillets, Orléans ️ À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

