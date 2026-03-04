Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets, Orléans, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans

Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets, Orléans Dimanche 12 avril, 16h00 Les Trois Maillets Monument Historique. Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c512c-8a2c-7388-9250-2040a93a610c (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers poétique et musical de Sarah Jalabert et Giovanni Licata lors de la « Lecture musicale aux Trois Maillets ». Ce spectacle unique, « Clarisse ou La Mémoire du Blanc », vous invite à une exploration émotive des thèmes de la filiation et de la transmission des secrets. Dans le cadre enchanteur des Trois Maillets à Orléans, laissez-vous emporter par une narration poignante mêlée à une composition musicale envoûtante. Choisissez votre espace, intérieur ou extérieur, et vivez une expérience intimiste en compagnie d’artistes passionnés. Les places étant limitées, chaque réservation est un soutien précieux à la création artistique. 12 avril 2026 Trois Maillets, Orléans À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Les Trois Maillets Monument Historique. Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Lecture musicale à Orléans, 12 avril. Places limitées, réservez! Hormur Arts vivants