Lecture musicale Bannalec

Lecture musicale Bannalec mardi 19 août 2025.

Lecture musicale

Médiathèque Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-08-19

Début : 2025-08-19 16:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Ce temps de lecture et musique sera proposé par Annick Delorme à la Harpe et Guy Doeuf au conte.

Dans ce conte, les trois voyages sont inspirés par l’enfance du conteur sur la commune de Bannalec.

Venez profiter d’un temps musical intimiste dans le magnifique cadre du jardin de la médiathèque et laissez vous voyager porté par des histoires inspirées des terres et traditions de Bannalec. .

Médiathèque Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

