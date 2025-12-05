Lecture musicale Bertrade ou tout s’emmêle Médiathèque Royan

Lecture musicale Bertrade ou tout s’emmêle

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Comment un brusque changement dans la vie d’une petite fille fait qu’adulte, dans sa tête, tout s’emmêle et s’entremêle.

.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

How a sudden change in a little girl’s life leads to her becoming an adult, with everything tangled up and intertwined.

German :

Wie eine plötzliche Veränderung im Leben eines kleinen Mädchens dazu führt, dass in ihrem Kopf als Erwachsene alles durcheinander und durcheinander gerät.

Italiano :

Come un cambiamento improvviso nella vita di una bambina la porta a diventare un’adulta, con tutto ciò che si ingarbuglia e si intreccia.

Espanol :

Cómo un cambio repentino en la vida de una niña la lleva a convertirse en adulta, con todo enredado y entrelazado.

L’événement Lecture musicale Bertrade ou tout s’emmêle Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan