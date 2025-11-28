Lecture musicale Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
Lecture musicale Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier vendredi 28 novembre 2025.
Lecture musicale Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 20:45:00
2025-11-28
Avec Harpes en Ciel
Dès 3 ans
Inscription conseillée .
