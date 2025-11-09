Lecture musicale Bibliothèque Plogastel-Saint-Germain Dimanche 9 novembre, 15h00 entrée libre

Lecture musicale sur le voyage, dans une ambiance celtique

Prenez place à bord de la bibliothèque pour une magnifique lecture musicale de textes de voyage de Gwenaëlle Abolivier, en compagnie de la harpiste Gaëlle Lavarec !

Cette petite forme inédite est créée spécialement pour la résidence En Voyage.

La lecture musicale sera suivie d’une discussion avec les artistes autour d’un verre.

Cette petite forme inédite est créée spécialement pour la résidence En Voyage !, portée par la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden et par la Bibliothèque des Finistère, les communes du territoire et leurs partenaires.

Gwenaëlle Abolivier parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter radio à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq. Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Le duo O’Bal est composé de Gaëlle Lavarec, harpiste celtique et de Bruno Rivoal, au chant et percussions. L’ambiance proposée laisse une grande place aux instruments acoustiques et à la voix. Viennent s’y mêler quelques nouveaux sons en superposition qui permettent de mettre en fusion tradition et composition.

Tout public, à partir de 5 ans.

Bibliothèque de Plogastel-Saint-Germain

Contact : [bibliotheque@plogastelsaintgermain.fr](mailto:bibliotheque@plogastelsaintgermain.fr) / 02 98 54 91 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T16:30:00.000+01:00

bigoutheque@cchpb.com 02 98 54 91 88

Bibliothèque 1, place du 19 mars 1962 Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère