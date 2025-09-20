Lecture musicale Cabot-Caboche à Montviguier Figeac

Lecture musicale Cabot-Caboche à Montviguier

Quartier de Montviguier Rue du Grial Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

Venez nous retrouver à Montviguier pour une lecture musicale portée par le Centre Social et de Prévention et l’Arrosoir!

Un moment artistique pour petits et grands où les mots de Daniel Pennac prennent vie au rythme de la musique.

Entrée libre et tout public !

À l’issue du spectacle, retrouvons-nous pour un goûter convivial offert à 17h.

Quartier de Montviguier Rue du Grial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

Join us at Montviguier for a musical reading organized by the Centre Social et de Prévention and l’Arrosoir!

An artistic moment for young and old, where Daniel Pennac’s words come to life to the rhythm of music.

Free admission for all!

After the show, join us for a convivial snack at 5pm.

German :

Kommen Sie nach Montviguier zu einer musikalischen Lesung, die vom Centre Social et de Prévention (Sozial- und Präventionszentrum) und der Arrosoir (Gießkanne) organisiert wird!

Ein künstlerischer Moment für Groß und Klein, bei dem die Worte von Daniel Pennac im Rhythmus der Musik zum Leben erwachen.

Freier Eintritt für alle!

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es um 17 Uhr einen kleinen Imbiss.

Italiano :

Venite a Montviguier per una lettura musicale organizzata dal Centre Social et de Prévention e da l’Arrosoir!

Un’esperienza artistica per grandi e piccini, in cui le parole di Daniel Pennac prendono vita a ritmo di musica.

Ingresso libero per tutti!

Dopo lo spettacolo, alle 17.00 merenda conviviale.

Espanol :

Acompáñenos a Montviguier en una lectura musical organizada por el Centre Social et de Prévention y l’Arrosoir

Una experiencia artística para grandes y pequeños, donde las palabras de Daniel Pennac cobran vida al ritmo de la música.

Entrada gratuita para todos

Después del espectáculo, únase a nosotros para un aperitivo de convivencia a las 17.00 h.

L’événement Lecture musicale Cabot-Caboche à Montviguier Figeac a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Figeac